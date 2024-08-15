Повстанці з Малі заявили, що не отримували допомоги від України

Україна не брала участі у допомозі повстанському руху.

Повстанці у Малі кажуть, що не отримували жодної української допомоги у бойових діях наприкінці липня, коли було завдано значного удару по найманцях терористичного угруповання Вагнера.

Про це заявив представник альянсу Мохамед Ель-Маулуд Рамадан, передає Reuters.

За словами Рамадана, зовнішня допомога не була залучена для протистояння росіянам. Зокрема ані фінансування, ані консультацій щодо підготовки бійців туареги не отримували з України.

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"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", – заявив він.

Зазначимо, туарегські сепаратисти підняли повстання проти уряду Малі, але пізніше його захопили ісламістські групи, пов’язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою.

Раніше ми писали, що Україна, ймовірно, розлютила половину африканського континенту.

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