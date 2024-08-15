Повстанцы из Мали заявили, что не получали помощи от Украины

Повстанцы в Мали говорят, что не получали никакой украинской помощи в боевых действиях в конце июля, когда был нанесен значительный удар по наемникам террористической группировки Вагнера.

Об этом заявил представитель альянса Мохамед Эль-Маулуд Рамадан, передает Reuters.

По словам Рамадана, внешняя помощь не была вовлечена в противостояние россиянам. В частности, ни финансирования, ни консультаций по подготовке бойцов туареги не получали из Украины.

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"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатен", — заявил он.

Отметим, туарегские сепаратисты подняли восстание против правительства Мали, но позже его захватили исламистские группы, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством.

Ранее мы писали, что Украина, вероятно, разозлила половину африканского континента.

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