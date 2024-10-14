Спецпосланець Папи по Україні прибув до Москви: яка мета візиту

"Мирний посланець" Папи Франциска Дзуппі знову приїхав до Москви на переговори.

Спецпосланець Папи Римського по України кардинал Маттео Дзуппі приїхав до Москви.

Про це пеедає Vatican News.

За словами директора пресслужби Святого Престолу, кардинал Маттео Дзуппі розпочав у понеділок, 14 жовтня 2024 р., другий візит у Москву "в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками (російської – Ред.) влади та оцінити додаткові зусилля з метою сприяння возз’єднанню українських дітей зі своїми рідними та обмінові полоненими, маючи на думці досягнення такого очікуваного миру".

За інформацією італійського видання la Repubblica, Дзуппі вже зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також він матиме аудієнцію з воєнною злочининницею, уповноваженою РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою.

За даними видання, Дзуппі пробуде у Москві до середи, 16 жовтня.

У виданні нагадали, що у травні минулого року Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі завдання "провести місію, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні". В рамках цієї місії кардинал Маттео Дзуппі здійснив візити до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей на підконтрольну Росії територію.

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