Заборона РПЦ в Україні: Зеленський прокоментував реакцію Папи Римського

Дуже важливо не втрачати зв'язок ані з Ватиканом, ані з Італією, з інформпростором Європи і США.

Президент Володимир Зеленський на тлі заборони РПЦ в Україні і реакції на таке рішення Папи Римського висловив думку щодо створення інституції в Україні із налагодження зв'язків і роз'яснення питань у цій площині із країнами ЄС, США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 27 серпня.

На тлі того, що Папа Римський відреагував на заборону в Україні РПЦ, засудивши це рішення, постало питання, чи розуміють партнери України, що йдеться не про церкву, а про зону впливу РФ на території нашої держави?

"Є вплив із-за кордону на різні релігійні інституції. Я вважаю, що в інформаційному просторі дуже багато всього. Ватикан - не виключення. Заяви Папи Франциска були різні. Дуже важливо, що відбувається в інформаційному полі. Дуже важливо не втрачати зв'язок ані з Ватиканом, ані з Італією, з інформпростором Європи і США. Ми хочемо, щоб у нас зявилася відповідна інституція, окрім МЗС, окрім нас і мого голосу також. Нам всім потрібно ще більше працювати", - зазнасив Зеленський.

Він додав, що боротьбу потрібно продовжувати.

"Це найголовніше", - сказав президент.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі 25 серпня вкотре закликав до моливи за мир, згадуючи про бойові дії в Україні та на території РФ. Ба більше, він відреагував на заборону в Україні УПЦ МП.

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