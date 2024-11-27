"Це буде важка зима для України" – Папа Римський

Папа Римський заявив, що Україну очікує дуже важка зима, тому закликав молитися за українців.

Папа Римський Франциск заявив, що український народ стоїть на порозі важкої зими, тож попросив вірян молитися за людей в Україні.

Про це понтифік заявив під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані у середу, 27 листопада, повідомляє Vatican News.

"І не забуваймо про мученицький український народ. Він дуже страждає", – закликав Франциск.

Також Папа Римський звернувшись до присутніх на площі дітей: "Подумайте про українських дітей і підлітків, які в цей період страждають, без опалення серед дуже суворої зими. Моліться за українських дітей і підлітків", – попросив він, перепитуючи, чи вони будуть це робити.

Крім того, до солідарності понтифік закликав поляків.

"Будьте милосердними та миротворцями, підтримуючи тих, хто переживає труднощі та страждає з причини війни, зокрема українців, у тому, щоби пережити зиму. Це буде важка зима для України", – сказав Папа Франциск.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець Папи по Україні відвідав Москву.

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