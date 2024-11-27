Команда Трампа готується до прямих переговорів з Кім Чен Ином — Reuters

Під час першого президентського терміну Трампа лідери США і КНДР зустрічалися тричі.

Команда обраного президента США Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох осіб, знайомих із ситуацією.

Співрозмовники агентства зазначили, що початковою метою Трампа могло б стати відновлення базових контактів між США і КНДР, але майбутні політичні цілі ще не визначені.

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Як нагадало Reuters, під час першого президентського терміну Трампа лідери США і КНДР зустрічалися тричі: в Сінгапурі, в Ханої та на кордоні між КНДР і Південною Кореєю, в демілітаризованій зоні. Тоді дипломатичні зусилля не принесли конкретних результатів, незважаючи на запевняння Трампа, що він і глава КНДР “закохалися одне в одного”.

У п’ятницю, 22 листопада, Дональд Трамп призначив одного з людей, які реалізовували початкову стратегію щодо Північної Кореї, колишнього чиновника Держдепу Алекса Вонга, заступником радника з національної безпеки.

“Як заступник спеціального представника з питань Північної Кореї, він допоміг провести мій саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином”, — сказав Трамп у заяві.

При цьому північнокорейські державні ЗМІ досі публічно не згадували про переобрання Трампа, і цього місяця Кім Чен Ин заявив, що Сполучені Штати нарощують напругу та провокують, підвищуючи ризики ядерної війни.

Наразі незрозуміло, який результат принесуть нові дипломатичні зусилля — обговорення тривають, а Трамп поки не прийняв остаточного рішення.

Нагадаємо, диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин звинуватив Сполучені Штати Америки в нарощуванні напруженості та провокаціях, а також заявив, що Корейський півострів ніколи не стикався з такими ризиками ядерної війни, як зараз.

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