В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного

Городской голова 2 года и 8 месяцев провел в российском плену и был замучен.

В Украину вернули тело мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева, погибшего в российском плену.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Федоров рассказал, как Матвеев попал во вражеский плен.

"Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и городского голову — Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Во время последнего обмена тело вернули Украине", — говорится в заявлении главы ОВА.

Он припоминает Матвеева как настоящего патриота, неравнодушного к судьбе своей страны и общины.

"Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным. Во время оккупации — не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал", – говорится в сообщении Федорова.

Напомним, 29 ноября стало известно, что в Украину вернули тела 502 погибших военных.

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