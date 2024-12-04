До України повернули тіло закатованого у полоні мера Дніпрорудного

Міський голова 2 роки і 8 місяців провів у російському полоні та був закатований.

До України повернули тіло мера Дніпрорудного Запорозької області Євгенія Матвєєва, який загинув у російському полоні.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров розповів, як Матвєєв потрапив до ворожого полону.

"Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову – Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні у окупантів та був закатованим. Під час останнього обміну тіло повернули Україні", – йдеться в заяві очільника ОВА.

Він пригадує Матвєєва як справжнього патріота, небайдужого до долі своєї країни та громади.

"Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував", – йдеться у дописі Федорова.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що до України повернули тіла 502 загиблих військових.

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