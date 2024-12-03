В ГУР прокоментували заяви Росії про готовність до обміну полоненими

Наразі Україна не отримувала жодних реальних пропозицій щодо нового обміну полоненими. Розвідка проаналізували поширені РФ списки з нібито іменами на обмін.

Про це повідомив секретар Координаційного штабу, бригадний генерал Дмитро Усов.

"З російської сторони лунають гучні заяви про кількість полонених, яких вони начебто можуть поміняти, з'являються навіть списки. Звісно, офіційними каналами ми не отримували. Ця гра росіян - лише на публіку, і вона особливо цинічна. Вони маніпулюють долями людей і вразливим становищем родичів", - наголосив він.

За словами Усова, російська сторона маніпулює іменами, зазначених у списках. Адже сімох полонених уже було обміняно, у прізвищах та датах народженнях є багато помилок, а ще серед прізвищ є 14 цивільних.

"Російські пропагандисти пропонують міняти на своїх військових наших звичайних громадян, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Проте ці списки та гучні заяви призначені лише для розхитування ситуації. Це намагання дискредитувати українські державні органи", - заявив Дмитро Усов.

Він також наголосив, що Київ отримує насправді реальні пропозиції від російської сторони щодо обміну полонених, захоплених на Курському напрямку.

"Полонені росіяни з інших регіонів так звану російську владу не цікавлять. Сотні російських полонених – зокрема і важкопоранених – скніють в українських таборах уже понад рік чи два. Є ті, чиєю долею країна-агресорка не цікавиться від самого початку вторгнення", - додав Усов.

Як повідомлялося, раніше до України повернули тіла пів тисячі загиблих захисників. Йдеться про 502 загиблих військових. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

Читайте також: