В ГУР прокомментировали заявления России о готовности к обмену пленными

Пока Украина не получала никаких реальных предложений по новому обмену пленными. Разведка проанализировали распространенные в РФ списки с якобы именами на обмен.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба, бригадный генерал Дмитрий Усов.

"С российской стороны раздаются громкие заявления о количестве пленных, которых они вроде бы могут поменять, появляются даже списки. Конечно, официальными каналами мы не получали. Эта игра россиян — только на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимыми". положением родственников", — подчеркнул он.

По словам Усова, российская сторона манипулирует именами, указанными в списках. Ведь семь пленных уже были обменены, в фамилиях и датах рождениях есть много ошибок, а еще среди фамилий есть 14 гражданских.

"Российские пропагандисты предлагают менять на своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права. Однако эти списки и громкие заявления предназначены только для расшатывания ситуации. Это попытка дискредитировать украинские государственные органы", — заявил Дмитрий Усов.

Он также подчеркнул, что Киев получает действительно реальные предложения от российской стороны по обмену пленных, захваченных на Курском направлении.

"Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют. Сотни российских пленных — в том числе и тяжелораненых — прозябают в украинских лагерях уже более года или двух. Есть те, чьей судьбой страна-агрессорка не интересуется с самого начала вторжения", — добавил Усов. .

Как сообщалось, ранее в Украину вернули тела пол тысячи погибших защитников. Речь идет о 502 погибших военных. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

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