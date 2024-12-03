В Китае отреагировали на новые санкции США

Китай ответил на новые торговые ограничения, введенные США против КНР. Пекин, запретил поставки в Штаты товаров двойного назначения, которые используются в производстве полупроводников и военной сфере.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что китайское Министерство торговли заявило, что не будет разрешать поставку в США товаров, связанных с галлием, германием, стибием и сверхтвердыми материалами. Кроме того, будет введен более строгий контроль за товарами, связанными с графитом. Эти материалы используются для производства полупроводников, а также в военных целях. В частности, для производства боеприпасов.

Решение Пекина стало ответом Вашингтона на новые ограничения, призванные замедлить развитие китайской полупроводниковой промышленности. Отметим, что США расширили список китайских технологических компаний, подпадающих под экспортный контроль. Речь идет о предприятиях, производящих оборудование, используемое для изготовления компьютерных чипов, и программное обеспечение.

В частности, из 140 компаний, недавно включенных в список, почти все базируются в Китае, но есть и в Японии, Южной Корее и Сингапуре.

В Министерстве торговли Китая заявили, что новые ограничения США "типичным актом экономического принуждения и нерыночной практики".

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковал Пекин из-за того, что он поддерживает экономически и военно Россию.

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