У Китаї відреагували на нові санкції США

Китай відповів на нові торговельні обмеження, які США запровадили проти КНР. Пекін, заборонив постачання до Штатів товарів подвійного призначення, які використовуються у виробництві напівпровідників і військовій сфері.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що китайське Міністерство торгівлі заявило, що не дозволятиме постачання до США товарів пов'язаних з галієм, германієм, стибієм і надтвердими матеріалами. Окрім того, буде запроваджено більш суворий контроль за товарами, пов'язаними з графітом. Ці матеріали застосовуються для виробництва напівпровідників, а також у військових цілях. Зокрема, для виробництва боєприпасів.

Рішення Пекіна стало відповіддю Вашингтона на нові обмеження, які покликані уповільнити розвиток китайської напівпровідникової промисловості. Зауважимо, що США розширили список китайських технологічних компаній, які підпадають під експортний контроль. Йдеться про підприємства, що виробляють обладнання, що використовується для виготовлення комп'ютерних чипів, та програмне забезпечення.

Зокрема, зі 140 компаній, нещодавно включених до списку, майже всі базуються в Китаї, але є і в Японії, Південній Кореї та Сінгапурі.

У Міністерстві торгівлі Китаю, заявили, що нові обмеження США "типовим актом економічного примусу і неринкової практики".

Нагадаємо, керівниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикував Пекін через те, що він підтримує економічно та військово Росію.

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