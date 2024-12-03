Як правильно перезапустити пральну машинку після відключення світла

Раптове відключення світла перериває роботу пральної машинки. Чи безпечно це для приладу і що робити далі – експерти дали відповідь.

Відсутність світла не створює жодної загрози для пралки. Однак, коли воно раптово з’являється, може виникнути перенапруга, саме вона є небезпечною для роботи приладу. Розповідаємо, посилаючись на ресурс GSMinfo, як діяти, коли відключили світло під час прання.

Що робити, якщо під час прання відключили світло

Не варто панікувати, адже більшість нових пральних машинок мають функцію пам’яті, тому після ввімкнення світла прилад продовжить свою роботу з того місця, на якому зупинився.

Якщо після відновлення світла машинка не почала працювати автоматично, її треба перезапустити. Натисніть кнопку "Пуск/Пауза", потім вимкніть прилад за допомогою кнопки "Живлення". Опісля знову ввімкніть прилад і оберіть необхідний режим прання.

Що робити, якщо машинка стара і не має функції пам’яті

У такому випадку фахівці рекомендують злити воду, а потім запустити новий цикл прання.

Якщо треба дістати білизну, а в барабані залишилася вода, скористайтеся режимом "Без віджимання". Після того, як машинка зіллє воду, дверцята відкриються автоматично. Тоді можна буде дістати виправні речі.

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