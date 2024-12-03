У Трампа повідомили, як Байден допоміг йому щодо України

Кіт Келлог заявив, що Трамп отримує більше можливостей "робити те, що він хоче зробити".

Генерал Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп обрав на посаду спецпредставника з питань війни в Україні, позитивно висловився про дії адміністрації чинного президента Джо Байдена щодо надання Києву військової допомоги.

Свою заяву Келлог зробив у ефірі телеканалу FoxNews.

Американський генерал заявив, що допомога адміністрації Байдена для України дасть більше можливостей Трампу зробити задумане.

"Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль, він може ухвалити рішення про те, що він хоче зробити. І що більше адміністрація Байдена робить це, то більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити", – висловився Келлог.

Настав час закінчити війну

Водночас він пригадав розмову президента України Володимира Зеленського з Трампом "про те, що після тисячі днів війни вони сигналізують, що настав час закінчити цю війну". Генерал акцентував, що війна має глобальний характер.

"Що я маю на увазі під глобальним характером – ви бачите, що до неї залучені північні корейці, які надали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад до коробки, не тільки заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки. Тож у мене немає проблем із тим, що вони зробили", – сказав майбутній спецпредставник США з питань війни в Україні.

Він додав, що Трамп "це розуміє і планує використати це у своїх інтересах".

Членство України в НАТО

Келлог висловив свою думку про пропозицію припинити війну шляхом наданням Україні членства в НАТО.

"Президент Трамп завжди говорив, що ніколи не викладай свої варіанти на стіл, дозволяй їм рухатися вперед. Я думаю, що відбулося те, що президент дуже ясно дав зрозуміти, призначивши спеціального посланця, що він дуже серйозно ставиться до своїх передвиборчих обіцянок покласти край війні, і він сказав: припиніть убивства. І це те, що він справді хоче зробити", – розповів генерал.

А ще він наголосив, що "недооцінювати Трампа – велика помилка". За словами Келлога, новообраний президент розуміє, що в нього є міжнародні зобов'язання і речі, які він має зробити. Генерал назвав Україну однією з них.

"Я не став би говорити, що він планує робити, тому що це рішення має ухвалити президент. Ми просто спробуємо його виконати. Я просто як представник і той, хто робитиме те, що він хоче. Тож буде складно сказати, чого він хоче, але ми розберемося з цим за перебігом справи", – висловився Келлог.

Нагадаємо, 2 грудня Міноборони США оголосило про додаткову військову допомогу для України на 725 млн дол.

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