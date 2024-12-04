Повітряних цілей в небі України стане більше: що саме запускатимуть росіяни — експерт

Російська терористична армія, атакуючи українські міста із повітря, намагається удосконалювати свої “Шахеди”, але в небі над Україною частіше будуть фіксувати хибні цілі — примітивні апарати без бойового заряду, які покликані відволікати ППО.

Про це розповів фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, бойовою частиною російських ударних дронів залишається фугасно-уламковий заряд, яким можна атакувати і будівлі, і об'єкти інфраструктури, а термобаричні снаряди вони використовують досить рідко та точково.

Як удосконалюють "Шахеди"

Водночас, як відзначив Бескрестнов, росіяни намагаються модернізувати системи навігації “Шахедів”.

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“В Алабузі (Татарстан) працює науково-дослідний центр, переважно зі студентів, які намагаються на них ставити додаткове обладнання – модеми, відеокамери, "старлінки". Ми все це знаходимо в уламках. Вони намагаються керувати "Шахедами" за допомогою наших систем мобільного зв'язку. Ми всі ці спроби припиняємо”, - наголосив він.

Окрім того, за інформацією експерта, росіяни намагаються вигадати для "Шахедів" якісь додаткові завдання, зокрема ставити на них маленькі некеровані ракети або заряди, які по дорозі скидатимуться.

Яких цілей буде більше

При цьому Сергій Бескрестнов наголосив, що суттєво збільшити виробництво “Шахедів” росіянам не вдалося, тому при масштабних атаках часто використовуються хибні цілі, яких запускатимуть дедалі більше.

“Вони не несуть бойового заряду, не мають жодного захисту від РЕБ, максимально примітивні. Бюджетне рішення, найдешевше, побудоване на одній платі, з фанери, клею та пінопласту. Замість бензобака – банальний пакет із пальним. Вони потрібні, щоб нас відволікати”, - сказав він.

Як пояснив експерт, ППО не може ані за звуком, ні візуально відрізнити, що саме летить.

“На свої БпЛА "Пародія" росіяни ставлять дві спеціальні кулі – лінзи Люнеберга, – які для систем ППО роблять об'єкт більшим, ніж він є насправді. Цей маленький фанерний літачок з двома такими лінзами ми на радарах бачимо, як повноцінний бойовий "Шахед", - зазначив він.

Нагадаємо, армія Російської Федерації змінює тактику повітряних атак, застосовуючи безпілотники та ракети саме по енергетичній сфері України.

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