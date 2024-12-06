Астролог назвал самые нетактичные знаки Зодиака

Конечно, можно не заморачиваться на эту тему и говорить в лицо все, что в голову придет, вот только вряд ли это хорошо скажется на отношениях = скорее, все случится с точностью до наоборот. И тут на помощь приходит чувство такта, которое позволит никого не обидеть и не поссориться даже там, где при других обстоятельствах ссора казалась бы неизбежной. Правда, похвастаться таким качеством могут далеко не все – многим оно категорически недоступно. Астролог Людмила Булгакова назвала самые нетактичные знаки Зодиака.

Стрелец

Стрельцы, пожалуй, самый нетактичный знак Зодиака: слов – сказанные просто так, мимоходом, могут убить другого человека – в буквальном смысле этого слова. В оправдание представителей этого прямолинейного знака можно сказать только одно: они никого не обижают нарочно, поэтому переживают из-за каждой сказанной им глупости.

Дева

Девы – знак авторитарный: если они считают, что знают, как нужно поступить в данной ситуации, не стоит и надеяться на то, что они промолчат. Тот факт, что они при этом могут обидеть собеседника, их совершенно не смущает. Если же указать им на это, они, ответят, что привыкли говорить правду в лицо – они даже не подумают о том, что путают ее с грубостью и даже хамством.

Козерог

Козерогам чувство такта часто изменяет исключительно из благих побуждений. В таких случаях они действительно хотят, поэтому чаще всего их резкие – нелицеприятные – замечания касаются их близких, прежде всего, членов их семьи. Причем, представители знака искренне не понимают, что резкость их замечаний может создать противоположный эффект.

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