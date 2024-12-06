Более 10 российских дронов Shahed залетели в Беларусь этой ночью

Они двигались через "белорусский коридор".
В ночь с 5 на 6 декабря было зафиксировано по меньшей мере 10 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь.
Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".
Дроны двигались через "белорусский коридор" из России и Украины, направляясь в направлении Гомеля, Лоева и Мозыря.
Первый заход произошел в 22:07 Далее заходы: 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Беларуси было потеряно два БПЛА. В то же время авиация ВВС Беларуси оставалась на земле.
Напомним, в Сумской области произошли 60 взрывов.
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