Более 10 российских дронов Shahed залетели в Беларусь этой ночью

Они двигались через "белорусский коридор".

В ночь с 5 на 6 декабря было зафиксировано по меньшей мере 10 заходов российских дронов-камикадзе типа "шахед" в Беларусь.

Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Дроны двигались через "белорусский коридор" из России и Украины, направляясь в направлении Гомеля, Лоева и Мозыря.

Первый заход произошел в 22:07 Далее заходы: 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36.

"Шахеди" над Беларусью в ночь на 6 декабря / Схема: Білоруський Гаюн

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Беларуси было потеряно два БПЛА. В то же время авиация ВВС Беларуси оставалась на земле.

Напомним, в Сумской области произошли 60 взрывов.

Читайте также: