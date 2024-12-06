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Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где есть опасность

Россияне запустили "Шахеды" по Украине: где есть опасность

Беспилотник Shahed. / Фото: Associated Press

Опасность сохраняется на севере.

В пятницу, утром 3 декабря, армия РФ запустила беспилотников. Первые из них вошли в воздушное пространство страны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, а также стало известно с карты тревог.

В 09:29 военные проинформировали об угрозе применения вражеских ударных БПЛА в Сумской области. Дроны держали курс на юго-запад. В 10:00 сообщалось о "Шахедах" курсом на Черниговщину.

Заметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях. Пока угрозы для других регионов нет.

Напомним, минувшей ночью РФ ударила полсотней дронов   по Украине. оккупанты запускали и "Шахеды" и БплА неустановленного типа.

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