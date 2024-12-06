Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де є небезпека

У п'ятницю, зранку 3 грудня, армія РФ запустила безпілотники. Перші з них зайшли до повітряного простору країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, а також стало відомо з карти тривог.

О 09:29 військові поінформували про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Сумській області. Дрони тримали курс на південний захід. О 10:00 повідомлялося про "Шахеди" курсом на Чернігівщину.

Зауважимо, що наразі повітряну тривогу оголошено у Сумській та Чернігівській областях. Поки загрози для інших регіонів немає..

Нагадаємо, минулої ночі РФ вдарила пів сотнею дронів по Україні. Окупанти запускали і "Шахеди" і БплА невстановленого типу.

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