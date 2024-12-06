Блінкен з Лавровим влаштували публічну перепалку через Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкеном та голова МЗС Сергій Лавров влаштували публічну суперечку на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ через Україну.

Про це повідомляє AP.

Під час свого виступу на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ Лавров звинуватив Захід у ескалації та провокуванні прямого конфлікту з Росією.

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"Після афганської ганьби виникла потреба в новому спільному ворогові. Результатом є реінкарнація холодної війни, але тепер з набагато більшим ризиком її ескалації в гарячу фазу", – висловився російський міністр і залишив залу.

Своєю чергою Блінкен акцентував, що саме Росія здійснила ескалацію, розгорнувши у Європі війська Північної Кореї, атакувавши Україну балістичною ракетою середньої дальності та завдаючи ударів по її енергетиці. Крім того, зазначив держсекретар США, Москва знизила поріг застосування ядерної зброї.

"Пан Лавров говорив про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір. Це саме те, про що йдеться: суверенне право України і українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві і під її керівництвом", – заявив Блінкен.

Він додав, що Лавров "уміло топить слухачів у цунамі дезінформації".

Держсекретар США заявив про "імперський проєкт" президента РФ Володимира Путіна, який полягає у стиранні України з мапи.

"Він (Лавров – ред.) говорить про неподільність безпеки. Це правильно, але це не може бути гра лише в одні ворота, це добре для Росії, але не для України. Але давайте не будемо обманювати себе і не дозволимо ні йому, ні комусь іншому обдурити нас. Це не про безпеку Росії і ніколи не було. Це про імперський проєкт пана Путіна стерти Україну з мапи", – висловився Блінкен.

Американський посадовець також звинуватив Росію у втручанні у вибори, які нещодавно відбулися у Молдові та Румунії, інформує "Голос Америки".

До слова, під час виступу в ОБСЄ Лавров лицемірно заявив, що Росія начебто "взагалі не збирається ні на кого нападати", водночас звинувативши США в нападі на РФ.

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