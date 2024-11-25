Топ-10 трав, які можна легко виростити на підвіконні

Вирощування власних трав стає дедалі популярнішим трендом і не даремно, адже це зручно, економічно вигідно та додає домашньому інтер’єру певного шарму.

Видання Martha Stewart поділилося рекомендаціями щодо 10 найкращих трав, які легко виростити вдома на підвіконні чи у саду. Незалежно від того, чи ви використовуєте їх для ароматизації соусів, приготування песто чи прикраси салатів, ці трави завжди стануть у пригоді. Часто ми купуємо їх у великих кількостях, використовуючи лише кілька гілочок, а решта пропадає. Щоб уникнути таких втрат, пропонуємо посадити найзручніші у догляді трави вдома. Їх можна вирощувати навіть у контейнерах на балконі чи підвіконні, а за потреби просто зрізати необхідну кількість.

Чебрець

Ця вічнозелена рослина стане вашим улюбленцем. Низькоросла та невибаглива, вона залишається зеленою навіть взимку. Її листя можна збирати у будь-яку пору року. Крім того, чебрець легко розмножувати: достатньо взяти стебловий живець або розділити кореневище.

Особливості:

Різні сорти чебрецю мають унікальні смаки: від лимонного до апельсинового чи трояндового.

Найкращими для кулінарії вважаються англійський і французький сорти.

Догляд: сонце, добре дренований ґрунт.

Розміри: 90–150 см у висоту, 61–91 см в ширину.

Кріп

Універсальна трава, ідеальна для маринадів, супів і салатів. Її квіти їстівні, тому вся рослина стане в пригоді. Крім того, кріп легко самосіється, тож наступного року на вас чекатиме новий урожай.

Особливості:

Свіже чи сушене листя зберігає свій аромат.

Підходить для вирощування у великих контейнерах або відкритому ґрунті.

Догляд: сонце, добре дренований ґрунт.

Розміри: 90–150 см у висоту, 61–90 см в ширину.

Базилік

Це один із фаворитів у приготуванні песто, ароматизації соусів і салатів. Для максимального врожаю рекомендується регулярно обрізати верхівки, щоб стимулювати ріст і запобігти цвітінню.

Особливості:

Сприяє росту помідорів, відлякую шкідників.

Насіння базиліку легко зберігати та пересівати наступного року.

Догляд: сонце, добре дренований ґрунт.

Розміри: 0,5–0,7 м в ширину та висоту.

М’ята

Невибаглива та врожайна, м’ята чудово росте у контейнерах. Вона швидко розростається, тому варто уникати висаджування у відкритий ґрунт, якщо не хочете неконтрольованого розростання.

Особливості:

Різноманіття сортів дозволяє використовувати м’яту для солоних і солодких страв, десертів та коктейлів.

Її аромат приваблює корисних комах і відлякує шкідників.

Догляд: напівтінь, вологий, добре дренований ґрунт.

Розміри: 30–60 см у висоту та ширину.

Зелена цибуля

Багаторічна рослина, яка щороку дарує багатий урожай. Її ніжне зелене листя використовується для ароматизації салатів, супів і яєчних страв. До того ж вона добре заморожується.

Особливості:

Цвітіння прикрасить ваш сад.

Шніт-цибулю легко розмножувати поділом.

Догляд: напівтінь, вологий, добре дренований ґрунт.

Розміри: 0,5 м у висоту, 0,5 м у ширину.

Розмарин

Ця витривала рослина цвіте цілий рік. Її запашне листя додає стравам неповторного аромату, а в саду розмарин стає справжньою окрасою.

Особливості:

Стійкий до посухи.

Легко розмножується живцями.

Догляд: сонце, добре дренований ґрунт.

Розміри: 61–183 см у висоту, 61–122 см в ширину.

Меліса лимонна

Ароматні листки цієї трави використовують для приготування чаю, випічки та напоїв. Її маленькі квіти залучають запилювачів і корисних комах.

Особливості:

Листя можна збирати кілька разів за сезон.

Свіжі чи сушені листки ідеальні для трав’яного чаю.

Догляд: напівтінь, добре дренований ґрунт.

Розміри: 0,5–0,7 м у висоту, до 1 м у ширину.

Любисток

Ця рослина стане чудовою альтернативою селери. Вся її частина – від кореня до насіння – їстівна. Любисток додає стравам насиченого смаку та чудово вписується у садовий ландшафт.

Особливості:

Вертикальна рослина створює акцент у саду.

Привертає запилювачів.

Догляд: сонце чи напівтінь, вологий ґрунт.

Розміри: 90–183 см у висоту, 60–90 см в ширину.

Орегано

Ця багаторічна трава – справжня робоча конячка для вашого саду та кухні. Її ароматні листки добре висушуються, а квіти приваблюють корисних комах.

Особливості:

Після зрізання швидко відновлюється.

Чудово доповнює італійські та середземноморські страви.

Догляд: сонце, добре дренований ґрунт.

Розміри: 30–90 см у висоту, 30–60 см у ширину.

Шавлія

Шавлія стане справжньою окрасою вашого саду. Її листя додають смаку як солоним, так і солодким стравам, а сам кущ має декоративний вигляд цілий рік.

Особливості:

Ідеальна для святкових страв.

Посухостійка рослина, яка потребує мінімального догляду.

Догляд: сонце, добре дренований ґрунт.

Розміри: 60–76 см у висоту та ширину.

Вирощування трав у домашніх умовах – це не лише економія, а й радість від того, що завжди маєте свіжі інгредієнти під рукою.

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