У Криму зрання лунають вибухи

У Керчі сьогодні вранці, 6 грудня, пролунали вибухи.

Про це повідомляють "Кримський вітер" та "Крим.Реалії".

За інформацією Telegram-каналів, вибухи було чутно в районі суднобудівного заводу "Затока" та у мікрорайоні "Аршинцеве".

Перший вибух стався близько 7 ранку за місцевим часом. Чути їх було з боку Кримського мосту та заводу "Затока".

Російські пабліки стверджують, що у Керченській протоці працює протиповітряна оборона – нібито через прорив морських дронів.

МіноборониРФ заявило, що в акваторії Чорного моря "знищено два морські дрони, що прямували до Кримського півострова".

Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.

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