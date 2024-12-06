У Криму зрання лунають вибухи

Міноборони РФ заявило, що збивали дрони.
У Керчі сьогодні вранці, 6 грудня, пролунали вибухи.
Про це повідомляють "Кримський вітер" та "Крим.Реалії".
За інформацією Telegram-каналів, вибухи було чутно в районі суднобудівного заводу "Затока" та у мікрорайоні "Аршинцеве".
Перший вибух стався близько 7 ранку за місцевим часом. Чути їх було з боку Кримського мосту та заводу "Затока".
Російські пабліки стверджують, що у Керченській протоці працює протиповітряна оборона – нібито через прорив морських дронів.
МіноборониРФ заявило, що в акваторії Чорного моря "знищено два морські дрони, що прямували до Кримського півострова".
Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.
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