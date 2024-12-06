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В Крыму с утра раздаются взрывы

В Крыму с утра раздаются взрывы

В Крыму прогремели взрывы / Фото: ТСН.ua

Минобороны РФ заявило, что сбивали дроны.

В Керчи сегодня утром, 6 декабря, раздались взрывы.

Об этом сообщают "Крымский ветер" и "Крым.Реалии".

По информации Telegram-каналов, взрывы были слышны в районе судостроительного завода "Залив" и в микрорайоне "Аршинцево".

Первый взрыв произошел около 7 утра по местному времени. Слышно его было со стороны Крымского моста и завода "Залив".

Российские паблики утверждают, что в Керченском проливе работает противовоздушная оборона – якобы из-за прорыва морских дронов.

Минобороны РФ заявило, что в акватории Черного моря "уничтожено два морских дрона, следовавших к Крымскому полуострову".

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.

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