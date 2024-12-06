Блинкен с Лавровым устроили публичную перепалку из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкеном и глава МИДа Сергей Лавров устроили публичный спор на встрече Совета министров ОБСЕ из-за Украины.

Об этом сообщает AP.

Во время выступления на встрече Совета министров ОБСЕ Лавров обвинил Запад в эскалации и провоцировании прямого конфликта с Россией.

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"После афганского позора возникла потребность в новом общем враге. Результатом является реинкарнация холодной войны, но теперь с гораздо большим риском ее эскалации в горячую фазу", – высказался российский министр и покинул зал.

В свою очередь Блинкен акцентировал, что именно Россия осуществила эскалацию, развернув в Европе войска Северной Кореи, атаковав Украину баллистической ракетой средней дальности и нанося удары по ее энергетике. Кроме того, отметил госсекретарь США, Москва снизила порог применения ядерного оружия.

"Господин Лавров говорил о суверенном праве каждой страны-члена делать свой собственный выбор. Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и под ее руководством", – заявил Блинкен.

Он добавил, что Лавров "умело топит слушателей в цунами дезинформации".

Госсекретарь США заявил об "имперском проекте" президента РФ Владимира Путина, который заключается в стирании Украины с карты.

"Он (Лавров – ред.) говорит о неделимости безопасности. Это правильно, но это не может быть игра только в одни ворота, это хорошо для России, но не для Украины. Но давайте не будем обманывать себя и не позволим ни ему, ни кому-то другому обмануть нас. Это не о безопасности России и никогда не было. Это об имперском проекте господина Путина стереть Украину с карты", – высказался Блинкен.

Американское чиновник также обвинил Россию во вмешательстве в недавно состоявшиеся в Молдове и Румынии выборы, информирует "Голос Америки".

К слову, во время выступления в ОБСЕ Лавров лицемерно заявил, что Россия якобы "вообще не собирается ни на кого нападать", в то же время обвинив США в нападении на РФ.

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