Понад 10 російських дронів Shahed залетіли до Білорусі цієї ночі

Вони рухалися через "білоруський коридор".

У ніч з 5 на 6 грудня було зафіксовано щонайменше 10 заходів російських дронів-камікадзе типу "шахед" у Білорусь.

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Дрони рухалися через "білоруський коридор" із Росії та України, прямуючи в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря.

Перший захід стався о 22:07 Далі заходи: 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36.

"Шахеди" над Білоруссю в ніч проти 6 грудня/ Схема: Білоруський Гаюн

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Білорусі було втрачено два БПЛА. Водночас авіація ВПС Білорусі залишалася на землі.

Нагадаємо, на Сумщині пролунало 60 вибухів.

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