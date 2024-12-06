Понад 10 російських дронів Shahed залетіли до Білорусі цієї ночі

Вони рухалися через "білоруський коридор".
У ніч з 5 на 6 грудня було зафіксовано щонайменше 10 заходів російських дронів-камікадзе типу "шахед" у Білорусь.
Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".
Дрони рухалися через "білоруський коридор" із Росії та України, прямуючи в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря.
Перший захід стався о 22:07 Далі заходи: 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Білорусі було втрачено два БПЛА. Водночас авіація ВПС Білорусі залишалася на землі.
Нагадаємо, на Сумщині пролунало 60 вибухів.
Читайте також: