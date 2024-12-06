На Сумщині пролунало 60 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 60 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).

Великописарівська громада: з території рф здійснено удар дроном-камікадзе типу «FPV» (3 вибухи), скидання вибухових предметів з БпЛА (4 вибухи).

Свеська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 13 приватних будинків.

Білопільська громада: відбулося скидання з ворожого БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

Есманьська громада: завдано атаку FPV дронами (5 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів), скидання вибухового пристрою з ворожого БПЛА (1 вибух), удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух). Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено автомобіль.

Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Крім того, з території рф здійснено удар дронами-камікадзе типу «FPV» (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано авіаудар КАБ (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по Сумщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Покровську внаслідок ворожої атаки загинула жінка, поранені чоловік і немовля.

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