В Сумской области раздалось 60 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 60 взрывов.
- Краснопольское общество: враг бил из минометов (12 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
- Великописаревская община: с территории России совершен удар дроном-камикадзе типа «FPV» (3 взрыва), сброс взрывных предметов с БпЛА (4 взрыва).
- Свеское общество: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Глуховское общество: совершен авиаудар КАБ (2 взрыва). В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов и 13 частных домов.
- Белопольское общество: произошел сброс с вражеского БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
- Эсманьское общество: нанесена атака FPV дронами (5 взрывов).
- Хотинская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов), сброс взрывного устройства с вражеского БПЛА (1 взрыв), удар дроном-камикадзе типа «FPV» (1 взрыв).
- Кроме того, с территории России совершен удар дронами-камикадзе типа «FPV» (2 взрыва).
- Юношеская община: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Сумщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Покровске в результате вражеской атаки погибла женщина, ранены мужчина и младенец.
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