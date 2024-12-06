В Сумской области раздалось 60 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 60 взрывов.

Краснопольское общество: враг бил из минометов (12 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).

Великописаревская община: с территории России совершен удар дроном-камикадзе типа «FPV» (3 взрыва), сброс взрывных предметов с БпЛА (4 взрыва).

Свеское общество: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

Глуховское общество: совершен авиаудар КАБ (2 взрыва). В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов и 13 частных домов.

Белопольское общество: произошел сброс с вражеского БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

Эсманьское общество: нанесена атака FPV дронами (5 взрывов).

Хотинская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов), сброс взрывного устройства с вражеского БПЛА (1 взрыв), удар дроном-камикадзе типа «FPV» (1 взрыв).

Кроме того, с территории России совершен удар дронами-камикадзе типа «FPV» (2 взрыва).

Юношеская община: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Сумщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Покровске в результате вражеской атаки погибла женщина, ранены мужчина и младенец.

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