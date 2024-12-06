В Нидерландах похмуро оценили ход войны в Украине

В Нидерландах считают, что пока не стоит начинать переговоры о прекращении войны в Украине.

Глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что в настоящее время Украина проигрывает войну российским агрессорам, сохраняющим преимущество на поле боя.

Об этом он заявил во время дебатов в парламенте по оборонному бюджету страны, передает BNR.

"Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов (в США – ред.), которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украины и как он заставит стороны сесть за стол переговоров", – отметил он.

Вместе с тем министр отметил, что пока не стоит начинать переговоры о прекращении войны в Украине.

"Риск состоит в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабости. Это означает, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", — считает глава Минобороны Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нидерланды передали последние F-16 для тренировки украинских пилотов.

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