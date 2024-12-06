У Нідерландах невтішно оцінили хід війни в Україні

У Нідерландах вважають, що наразі не варто починати переговори про припинення війни в Україні.

Голова міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що наразі Україна програє війну російським агресорам, які зберігають перевагу на полі бою.

Про це він заявив під час дебатів у парламенті щодо оборонного бюджету країни, передає BNR.

"Можна навіть сказати, що Україна програє війну. І ми маємо справу з результатами виборів (у США - ред.), які досить сильно все перевертають, тому що ми знаємо, що новий президент Дональд Трамп зробив заяви про те, як він ставиться до України і як він змусить сторони сісти за стіл переговорів", - зазначив він.

Разом з тим міністр зазначив, що наразі не варто починати переговори про припинення війни в Україні.

"Ризик полягає в тому, що Україні доведеться піти на великі поступки, тому що вона буде вести переговори з позиції слабкості. Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми дійсно будемо жити разом на іншому континенті, ніж той, на якому ми всі виросли", - вважає глава Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Нідерланди передали останні F-16 для тренування українських пілотів.

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