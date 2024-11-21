Нідерланди передали останні F-16 для тренування українських пілотів

Ця країна була однією з рушійних сил міжнародної коаліції щодо постачання Україні цих винищувачів.

Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 до тренувального центру в Румунії, де проходять навчання українські пілоти та наземний персонал.

Про це повідомляє Sky News.

Автори публікації зауважили, що Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції щодо постачання Україні F-16 для зміцнення її ППО проти російського вторгнення.

"Проте затримки Заходу у формуванні такої угоди, тривалість часу, необхідного для підготовки пілотів, і обмежена кількість переданих реактивних літаків неодмінно стримували їхній вплив", – йдеться у статті.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати передані винищувачі F-16 на території Росії. Міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані.

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