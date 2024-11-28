Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги: що туди увійде

Це одне з найбільших замовлень IFU для світової оборонної промисловості.

Нідерланди нададуть Україні снаряди 152-мм калібру на суму €350 мільйонів. Крім того, Нідерланди разом з партнерами планують передати Україні систему Patriot.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

Цей внесок є частиною підтримки через Міжнародний фонд для України (IFU), створений дев'ятьма країнами, серед яких Австралія, Данія, Велика Британія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція, Ісландія та Нідерланди.

"З міркувань безпеки Міноборони не надає інформацію про точну кількість 152-мм снарядів і терміни постачання боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Також Нідерланди разом з іншими країнами-партнерами планують передати Україні систему Patriot, надавши три пускові установки та радар.

Нагадаємо, США готують пакет допомоги для України на $725 млн.

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