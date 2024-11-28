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В одному з міст України відновили електропостачання після атаки

В одному з міст України відновили електропостачання після атаки

Електроенергія / Фото: pixabay.com

Водночас у системі ще можливі коливання напруги.

У Рівному енергетики відновили електропостачання споживачам після масованої російської атаки 28 листопада.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Рівне знову зі світлом. Енергетики повернули електропостачання споживачам обласного центру", – йдеться в заяві.

Водночас Коваль попередив, що у системі ще можливі коливання напруги. Він попросив врахувати це в разі користування чутливими електроприладами.

Нагадаємо, після ракетної атаки на Рівненську область 28 листопада без електропостачання в регіоні опинилися понад 280 тис. абонентів. Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання.

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