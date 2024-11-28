В одному з міст України відновили електропостачання після атаки

Водночас у системі ще можливі коливання напруги.
У Рівному енергетики відновили електропостачання споживачам після масованої російської атаки 28 листопада.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Рівне знову зі світлом. Енергетики повернули електропостачання споживачам обласного центру", – йдеться в заяві.
Водночас Коваль попередив, що у системі ще можливі коливання напруги. Він попросив врахувати це в разі користування чутливими електроприладами.
Нагадаємо, після ракетної атаки на Рівненську область 28 листопада без електропостачання в регіоні опинилися понад 280 тис. абонентів. Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання.
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