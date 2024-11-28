Масована ракетна атака по Україні: усе про удари, "прильоти" і наслідки

Російські війська влаштували масовану комбіновану атаку по Україні у ніч проти 28 листопада та вранці. Під ворожим ударом опинилася енергетика. У різних куточках країни лунали вибухи, працювала ППО та є "прильоти".

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Ворог розпочав атакувати Україну ще на початку ночі. Спершу окупанти застосували ударні безпілотники "Шахед". Російські дрони кружляли у центральних, північних та східних областях. Зокрема, по безпілотниках працювали сили ППО Києва.

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А близько 04:30 на російському аеродромі "Оленья" злетіли кілька бортів Ту-95МС та полетіли у південно-східному напрямку. Вже о 05:19 у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Пізніше над Україною було зафіксовано кілька типів груп ракет, які летіли у різних напрямках.

Зокрема, під ранок загарбники запустили з носіїв у Чорному морі ракети "Калібр". Вибухи пролунали в Одесі, Рівному та Луцьку.

Атака по енергетиці

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, РФ завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України:

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні".

"Укренерго" терміново застосувало екстрені відключення електроенергії. Наразі наслідки атаки уточнюються.

У ДТЕК також підтвердили застосування екстрених відключень світла:

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення світла".

Влучання на Волині

Російська армія завдала ударів по Волинській області.

"На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є "прильоти", – повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький

В області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом Рудницький поінформував, що росіяни скеровували ракети по критичній інфраструктурі. Минулося без загиблих. Є пошкоджені приватні господарські будівлі.

"Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів. Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори. Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки. Запускаємо в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло. Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання", – йдеться в заяві голови ОВА.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в частині міста зникла електроенергія.

"Прильоти" у Луцьку

Згодом Поліщук повідомив, що у Луцьку зафіксовано декілька влучань. Він зазначив, що до відбою розголошувати не можна, куди саме поцілив ворог. Також відомо, що:

наразі не працює електротранспорт, зреагувати на ситуацію намагаються максимальним випуском автобусами;

критичну інфраструктуру під'єднують до альтернативних джерел енергії;

школярі, які навчаються у першу зміну, перейдуть на дистанційне навчання;

відкриті "Пункти незламності".

Інформації про постраждалих немає.

Удар по Харкову

У Харкові було чутно вибухи. Мер Ігор Терехов заявив про ракетну атаку і закликав перебувати в укриттях.

"Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова", – зазначив мер.

Голом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприєства та скління вікон житлового багатоповерхового будинку.

Вибухи у Кропивницькому

Вибухи прогриміли і в Кропивницькому. Після цього у частині міста зникло світло та почалися перебої з постачанням води.

Пізніше голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що ворог бив по області ракетами та дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв немає.

"Прошу бути пильними. Не ігнорувати тривоги. Ощадливо використовувати електроенергію. "Пункти незламності" працюють", – зазначив Райкович.

Атака по Сумській області

Ворог вгатив ракетою по інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині, повідомили в ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – додали в адміністарції.

Атака на Миколаївську область

Під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли вибухи.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в області.

Вибухи у Хмельницькій області

У Хмельницькій області пролунали вибухи. "Хмельницькобленерго" застосувало аварійні відключення світла. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО знищили в області п'ять ворожих ракет.

"В результаті атаки частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Крім того, НЕК "Укренерго" застосувала екстрені відключення. Пошкоджено також господарське приміщення. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили", – йдеться в заяві Тюріна.

Атака на Київ та область

У Києві вранці було чутно потужні вибухи. Працювали сили ППО, повідомив мер Віталій Кличко.

Київська МВА повідомила, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкодженнь зазнали кілька господарських будівель, вантажівка. Минулося без пожежі. Уламки впали і в Дніпровському районі.

Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення уточнюються.

"Збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування та безпілотники різного типу. Повітряну тривогу в столиці оголосили майже опівночі через загрозу БпЛА зі східного напрямку. Тривога тривала майже 9 з половиною годин. Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили)", – поінформували пізніше в МВА.

Вибухи в Івано-Франківську

В Івано-Франківську сталися потужні вибухи. За інформацією кореспондентки ТСН, це було кілька гучних вибухів. Водночас моніторингові канали інформували про вибухи і на території області.

Пізніше очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що "об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки".

"Працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На щастя, попередньо обійшлось без постраждалих. Через ворожу атаку введено аварійні вимкнення світла. На місця виїхали відповідні служби", – йдеться в заяві.

Вибухи у Львівській області

Сильні вибухи чули у Львівській області. Зокрема, гучно було біля міста Стрий.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Пізніше посадовець повідомив, що через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині без електропостачання залишилися 523 тис. абонентів.

Удари по Рівненській області

У Рівному пролунала серія вибухів. Над містом здійнявся дим. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив про ракетну атаку на Рівненщину.

"В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання", – йдеться в заяві голова ОВА.

Удар по Вінницькій області

Росіяни атакували Вінницьку область 28 листопада. Перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна повідомила, що травмовано жінку.

"На Вінниччині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль", – додала Заболотна.

Усі відповідні служби працюють за профілем.

Херсон знеструмлений

Через масовану ракетну атаку в багатьох регіонах України аварійні відключення електроенергії. Херсон теж знеструмлений, повідомив начальних МВА Роман Мрочко.

"Електротранспорт тимчасово не працює, можливі перебої з водою. Фахівці працюють над стабілізацією ситуації. Ми будемо інформувати про процес відновлення електропостачання", – йдеться в заяві.

Ракетний удар по Одещині

Ворог атакував Одещину ракетами, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина. Також через падіння уламків однієї з ракет в області загорілась суха трава, пожежа припинилась без залучення ДСНС.

В Одесі загорілось гаражне приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Наслідки атаки на Одесу 28 листопада / Фото: Олег Кіпер

Наслідки атаки на Одесу 28 листопада / Фото: Олег Кіпер

Наслідки атаки на Одесу 28 листопада / Фото: Олег Кіпер

Житомир залишився без світла

Унаслідок ракетної атаки знеструмлено Житомир, повідомили у "Житомирводоканалі". Наразі там підключають свої об'єкти водовідведення до генераторів.

"Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення. У випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, ми підключатимемо їх до альтернативних джерел живлення", – йдеться в заяві.

Через атаку запізнюються поїзди

Через знеструмлення унаслідок російської атаки сталися знеструмлення окремих ділянок залізниці, і на понад годину запізнюються поїзди "Укрзалізниці".

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", – заявили в компанії.

Водночас понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом. Ситуація із рухом стабільна та контрольована.

Затримуються такі поїзди:

№19/20 Хелм-Київ-Пас. (+1:23)

№67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+01:23)

№77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:11)

№1/2 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+1:02)

№003/004 Запоріжжя-1-Ужгород (+01:40)

№97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:54)

№201/202 Харків-Пас.-Ворохта (+01:02)

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:38)

№351/352 Київ-Пас.-Кишинеу (+0:30)

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:24)

№181/182 Івано-Франківськ-Дніпро-Головний (+0:15)

№103/104 Львів-Краматорськ (+0:13)

№25/26 Одеса-Головна-Ясіня (+0:10)

№135/136 Одеса-Головна-Чернівці (+0:10)

№43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:08)

№67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:08)

№47/48 Ужгород-Запоріжжя-1 (+0:08)

№63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:06)

№111/112 Львів-Ізюм (+0:05)

Реакція Офісу президента на атаку

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Мережі, що росіяни продовжують тактику терору:

"Вони робили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів, протягом зими. Їм допомагали їх божевільні союзники, зокрема з КНДР. Зараз росіяни здійснюють комбінований обстріл країни. Вони воюють навіть з дітьми. Україна має чим відповідати".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 09:00 28 листопада. Обстріл Києва. Луцьк без світла. Вибухи на Вінниччині

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