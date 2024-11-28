Росія била по енергетиці ракетами з касетними боєприпасами – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на потужну атаку, яку вчинила сьогодні РФ.

Про це йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

"Від ранку вже були доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Мішень – наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - написав він.

За його даними, у всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили.

"Максимально працюють наші енергетики та всі служби, щоб повернути нормальність життю, щоб допомогти людям. Розгорнуто пункти незламності. Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів", - додав він.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Внаслідок атаки є травмовані, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, виникли проблеми зі світлом та водою.

У західних областях є пошкодження внаслідок ракетної атаки. Лише на Львівщині без світла понад пів мільйона абонентів.

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