Масована атака: у Хмельницькому прогримів вибух

Сьогодні, 28 листопада, під час повітряної тривогу у Хмельницькому пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua

У зв'язку з повітряною тривогою Хмельницькобленерго застосувало аварійні відключення світла.

Раніше стало відомо, що у регіоні лунали вибухи.

Нагадаємо, росіяни підняли в повітря одразу сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи чули в Одесі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку та Рівному.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, в Чорному морі станом на 6 ранку 28 листопада перебуває 14 ворожих кораблів, з яких — 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

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