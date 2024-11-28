Масована атака: у Хмельницькому прогримів вибух

У місті запровадили аварійні відключення світла.
Сьогодні, 28 листопада, під час повітряної тривогу у Хмельницькому пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua
У зв'язку з повітряною тривогою Хмельницькобленерго застосувало аварійні відключення світла.
Раніше стало відомо, що у регіоні лунали вибухи.
Нагадаємо, росіяни підняли в повітря одразу сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи чули в Одесі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку та Рівному.
Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, в Чорному морі станом на 6 ранку 28 листопада перебуває 14 ворожих кораблів, з яких — 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
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