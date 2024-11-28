На Київщині працюють сили ППО — КОВА

Ворог атакує регіон безпілотниками.
У Київській області в ніч проти 28 листопада спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
Перед цим на Київщині та у столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі Росія вдарила по Україні "Шахедами".
Крім того, ми раніше інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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