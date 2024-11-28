В Киевской области работают силы ПВО — КОВА

Враг атакует регион беспилотниками.
В Киевской области в ночь на 28 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
Перед этим в Киевской и столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью Россия ударила по Украине "Шахедами".
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
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