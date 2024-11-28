В Киевской области работают силы ПВО — КОВА

В Киевской области в ночь на 28 ноября сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

Перед этим в Киевской и столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью Россия ударила по Украине "Шахедами".

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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