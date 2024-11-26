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Ночью в Черновицкой области работала ПВО: что известно

Ночью в Черновицкой области работала ПВО: что известно

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Обломки рухнули на территории соседней области.

В ночь на вторник, 26 ноября, над территорией Черновицкой области работали силы ПВО. Был уничтожен русский беспилотник.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запарнюк.

"Его обломки упали на территорию соседней области. Разрушений и жертв на территории нашей области, к счастью, нет", — подчеркнул он.

Напомним, ночью во время воздушной тревоги в Тернополе раздавались мощные взрывы. Россияне ударили "Шахедами" по городу. Прошло без пострадавших.

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