Ночью в Черновицкой области работала ПВО: что известно

В ночь на вторник, 26 ноября, над территорией Черновицкой области работали силы ПВО. Был уничтожен русский беспилотник.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запарнюк.

"Его обломки упали на территорию соседней области. Разрушений и жертв на территории нашей области, к счастью, нет", — подчеркнул он.

Напомним, ночью во время воздушной тревоги в Тернополе раздавались мощные взрывы. Россияне ударили "Шахедами" по городу. Прошло без пострадавших.

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