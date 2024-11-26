Дроны уничтожили объект энергетики: Тернополь остался без света

В ночной удар по Тернополю российские беспилотники уничтожили объект энергетической инфраструктуры. Город остался без электроэнергии.

Об этом заявил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Были проблемы по подаче воды и тепла, с канализацией. Сейчас свет по городу частично восстановлен. Часть города работает на резервных генераторах. Энергетики продолжают работу по восстановлению энергоснабжения. Коммунальщики в течение ночи обеспечили работу сетей канализации и водоснабжения от резервных генераторов. Отопление из части котельных сейчас подается через централизованное теплоснабжение", — рассказал Сергей Надал.

В свою очередь, глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что во время ночной атаки силам ПВО удалось сбить три БпЛА. Остальные дроны сбить не удалось и они попали в цель.

По его словам, во время "прилета" пострадал энергообъект, обеспечивающий электроснабжение едва ли не по всей области. Кроме того, город был наиболее заживлен до этого объекта.

Напомним, ночью во время воздушной тревоги в Тернополе раздавались мощные взрывы. Россияне ударили "Шахедами" по городу. Прошло без пострадавших.

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