В каком состоянии энергосистема Украины: отчет "Укрэнерго"

Из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме остается непростой. Кроме того, потребление растет из-за погодных условий.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Общее состояние энергосистемы

Как отмечают в "Укрэнерго", потребление растет из-за понижения температуры воздуха. Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 6:00 его уровень был на 5% выше, чем в то же время предыдущего дня. Это объясняется содержанием морозной погоды в большинстве областей на протяжении всех суток.

Из-за непогоды остаются обесточенными 38 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы в этих регионах продолжаются.

"Меры ограничения потребления будут применяться с 14:00 до 21:00. Когда свет появляется по графику, пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", — отметили в ведомстве.

Добавляется, что в результате массированной дроновой атаки этой ночью в Тернопольской области были введены аварийные отключения, предварительные графики применения мер ограничения там пока не действуют. Энергетики уже начали восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное энергопитание в регионе.

Энергетики напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян. Да, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Для сбалансирования энергосистемы во всех регионах применяют графики почасовых отключений.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно — возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", — завершили энергетики.

Напомним, в Украине во вторник, 26 ноября, будут действовать графики отключения света. Ограничения будут действовать: с 7:00 до 10:00 действовали и с 14:00 до 21:00.

Читайте также: