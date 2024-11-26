Как постирать перьевую подушку дома: быстро, просто и эффективно

Быстро и просто постирать перья подушку можно дома.

Перья подушка не только накапливает пыль и пот. В них могут завестись пылевые клещи. Как следствие у владельца такой подушки может ухудшиться сон, возникнуть аллергическая реакция или проблемы с кожей. Чтобы подушка оставалась чистой, ее следует стирать. Конечно, лучше с этим справится химчистка. Впрочем, постирать ее можно и в домашних условиях – в стиральной машине.

Как стирать подушку из перьев в домашних условиях – в материале ТСН.ua.

Советы для стирки в машинке:

1. К барабану стирали следует положить теннисный мячик или специальный – для стирки. Благодаря ему наполнитель подушки не собьется и останется рыхлым.

2. Средство для стирки должно быть мягким. Не лучше всего подойдет жидкий порошок или гель. Важно, чтобы он не обладал сильным ароматом.

3. Температурный режим не должен быть высоким – достаточно 30 градусов. Можно выбрать ручной режим или деликатную стирку.

4. Мощность должна быть не более 400 оборотов. Также выберите опцию повторного полоскания, но без отжима.

5. Если стиралка имеет функцию сушки – используйте ее. Если нет, то подушку лучше всего сушить в горизонтальном положении на чистом воздухе. Периодически ее следует встряхивать, чтобы перья приобрели необходимый вид.

Советы для стирки вручную

1 . В таз налейте теплой воды и растворите порошок или гель для стирки. Разделите содержимое подушки на несколько частей и положите в воду.

2. Замачиваем перья на два-три часа. После этого перья следует тщательно полоскать под проточной водой.

3. Далее уложите наполнитель на батареи или разложите на горизонтальной поверхности на свежем воздухе.

Напомним, для идеального вида и белого цвета простыней, наволочек и пододеятелей достаточно немного перекиси водорода. Средство отлично справляется с желтизной и серостью, даже самая старая постель будет иметь первозданный белый цвет.

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