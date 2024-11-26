Топ-8 вещей, которые не следует хранить в шкафу

Большой объем шкафов и их универсальность побуждают использовать пространство для различных вещей, которым часто там совсем не место. Это особенно актуально, если дома не хватает места для хранения.

Однако издание Real Simple предупредило, что стоит помнить, что беспорядок в шкафу не только усложняет жизнь, но и может приводить к неприятностям – от вредителей до неприятных запахов.

Поэтому список вещей, которые не следует хранить в шкафу:

Обувь

Обувь, даже самую любимую, лучше хранить у входа. Там вы её обуваете и снимаете, поэтому это помогает избежать распространения грязи в доме. Кроме того, обувь может создавать запахи, которые не хочется ощущать на одежде.

Если у вас большая коллекция, подумайте о том, чтобы ее разделить. Держите её у двери, однако особые или несезонные пары можно оставить в органайзерах или на полках в шкафу.

Сумочки

По правилу "размещай вещи там, где ими пользуешься", сумочки лучше держать поближе к двери. Ежедневные аксессуары, например зонты или портфели, тоже лучше хранить в зоне "захватил и вышел". Если ваш шкаф в прихожей мал, отведите место в спальне для менее используемых сумок, но соблюдайте порядок.

Верхняя одежда и аксессуары

Пальта, куртки, шапки, шарфы — все это больше подходит для прихожей или специального шкафа в коридоре. В спальном шкафу такие вещи занимают место, которое лучше использовать для сезонной одежды.

Еда

Это табу для спальни. Пища привлекает вредителей, которые не только полакомятся едой, но и могут повредить ваши любимые вещи. Особенно уязвимы натуральные ткани, например кашемир. Если вы все-таки вынуждены хранить пищу в шкафу, используйте герметичные контейнеры. Лучше всего, если это будут консервы или другие продукты, не имеющие запаха.

Косметика

Лосьоны, духи или шампуни могут случайно разлиться и испортить вашу одежду. Лучше всего хранить косметику в ванной комнате, используйте герметичные контейнеры. Если места недостает, обязательно отведите для нее отдельную зону в шкафу и используйте пластиковые органайзеры.

Грязное белье

Корзину для белья удобно расположить возле шкафа, но она не должна стоять внутри, особенно если у вас спортивная одежда или вещи, которые быстро начинают неприятно пахнуть.

Чтобы избежать запахов, используйте корзины с крышкой, регулярно стирайте белье или поставьте корзину в проветриваемое место.

Множество случайных предметов

Часто шкафы превращаются в "хранилища всего": настольные игры, чистящие средства, запасные кресла и т.д. Если таких вещей много, разделите пространство на зоны. Используйте пластиковые контейнеры или полки, чтобы эти предметы не создавали хаос среди одежды.

Одежда, которую вы не носите

Иронично, но главный виновник беспорядка в шкафу – одежда. Вещи, которые "возможно, понадобятся" или "неподходящие, но когда-то подойдут", лишь загромождают пространство и создают лишний стресс.

Избавьтесь от того, что не носили более года, или от того, что вызывает негативные эмоции. Этот шаг освободит не только место, но и ваше сознание от излишнего давления.

Гардеробная в спальне – ваше пространство для вещей, которыми вы пользуетесь регулярно. Найдите время для сортировки и организации, приобретите органайзер или контейнер для мелких предметов. Храните только то, что не создает беспорядок. Минимализм в шкафу часто приносит максимум покоя в жизни.

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