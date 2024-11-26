Ученые зафиксировали мощнейшие космические лучи в истории

Что именно источник этих космических изменений, пока остается невыясненным.

Новое исследование выявило самые мощные космические лучи, когда-либо зафиксированные на Земле.

Об этом сообщило издание Live Science.

Они состоят из электронов и их антипартнеров — позитронов — и были обнаружены с энергией до 40 тераэлектронвольт (ТэВ), что в 40 000 раз превышает энергию видимого света. Эти лучи, по словам ученых, вероятно, происходят из источников, находящихся относительно близко к нашей планете.

В течение десятилетия обсерватория HESS в Намибии изучала атмосферу на наличие слабых следов Черенковского излучения, которое образуется, когда скоростные частицы движутся сквозь атмосферу быстрее света.

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"Это важный результат, поскольку мы можем сделать вывод, что измеренное CRe, скорее всего, исходит от очень немногих источников вблизи нашей собственной Солнечной системы, максимум на расстоянии нескольких 1000 световых лет от нас, что является очень малым расстоянием по сравнению с солнечной системой. размером нашей Галактики", – объясняет Кэтрин Эгбертс из Университета Потсдама.

Точное место их происхождения будет оставаться загадкой, поскольку космические лучи могут происходить от таких источников, как супервзрывы звезд или нейтронные звезды, хотя многие из них до сих пор не идентифицированы.

Напомним, учёные фиксируют критическое уменьшение запасов пресной воды на Земле.

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