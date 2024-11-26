Рекордное таяние ледников Антарктики: мир стоит перед климатической катастрофой

Если человечество не примет срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов, подъем уровня мирового океана на десятки метров может стать реальностью, предостерегают ученые. Это чревато катастрофическими последствиями для прибрежных городов и инфраструктуры по всему миру.

Об этом заявили ученые на Австралийской конференции по исследованию Антарктики.

Особое внимание исследователей привлекает Восточно-Антарктический ледяной щит, ранее считавшийся стабильным. Сейчас он демонстрирует признаки ускоренного таяния из-за глобального потепления. Повышение температуры океана и атмосферы, а также более частые экстремальные погодные явления усиливают этот процесс.

За последние 30 лет уровень мирового океана уже вырос более чем на 10 сантиметров, и ключевым фактором этого является таяние ледников Антарктики. Ученые предупреждают, что без срочных мер к 2100 году океан может подняться на 80 сантиметров или более, что приведет к затоплению многих прибрежных городов.

Исследователи настаивают на необходимости немедленного понижения выбросов парниковых газов. Они отмечают, что каждое повышение глобальной температуры, даже на долю градуса, может повлечь за собой необратимые последствия для климата планеты.

Напомним, что вечером вторника, 26 ноября, к Земле приблизится большой астероид под названием 2006 WB, размером с футбольное поле. Космический объект пролетит мимо нашей планеты на расстоянии менее 900 тысяч километров.