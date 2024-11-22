Как быстро высушить одежду после стирки даже в мороз: полезный лайфхак

Сушка белья зимой, особенно на холодном балконе, часто становится настоящим вызовом. Однако, зная несколько простых хитростей, с этим можно легко справиться.

Об этом пишет "24 канал".

Почему не стоит сушить одежду на балконе зимой?

В холодное время года сушка вещей на балконе может занять много времени. Более того, при сильном морозе одежда может обмерзнуть, что негативно влияет на ее качество. Поэтому, если вы хотите сохранить вещи в хорошем состоянии, лучше выбирать для сушки другие места.

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В квартире тоже важно правильно выбрать локацию. Не рекомендуется сушить белье в спальне или гостиной, поскольку это повышает уровень влажности воздуха, способствует появлению плесени и может вызвать аллергию. Вместо этого отдавайте предпочтение коридору или ванной комнате.

Почему нельзя сушить одежду на батареях?

Сушка белья на батареях, хоть и кажется быстрым способом, может навредить вещам. В частности, резинка на нижнем белье или носках становится менее эластичной, а ткань быстрее изнашивается. Кроме того, испаряющаяся влага усложняет циркуляцию тепла в квартире.

Как быстро высушить вещи дома?

Максимальный отжим. Чтобы уменьшить количество влаги в ткани, включите усиленный режим отжима в стиральной машине.

Размещение в нежилой комнате. Развешивайте белье на сушилке там, где меньше всего находятся люди.

Проветривание. Регулярно открывайте окна для циркуляции воздуха во избежание чрезмерной влажности.

Разглаживание ткани. Максимально разглаживайте белье перед сушкой, чтобы вода не накапливалась в складках.

Что делать, если одежда замерзла на балконе?

Если белье уже обмерзло, не складывайте его и не пытайтесь ломать ткань – это может повредить волокна. Дождитесь, пока она оттает. Чтобы избежать замерзания в будущем, можно добавлять немного соли в отсек стиральной машины во время стирки.

Следуя этим простым советам, вы сможете быстро высушить вещи даже в самую суровую зиму.

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