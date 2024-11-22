В Днепре прогремели взрывы

Подробностей от власти пока нет.
В пятницу, 22 ноября, в Днепре произошли взрывы. В Днепропетровской области с 11:17 раздаются сирены.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.
Воздушные силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели в направлении Днепра.
Напомним, накануне, 21 ноября, армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. СМИ сообщали, что якобы это ракета "Рубеж". При этом в Кремле говорят, что атаковали город "Орешником".