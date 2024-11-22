Деталей від влади наразі немає.

У п'ятницю, 22 листопада, у Дніпрі сталися вибухи. У Дніпропетровській області від 11:17 лунають сирени.

Про це повідомили моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", — йдеться у повідомленні.

Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння та швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Нагадаємо, напередодні, 21 листопада, армія РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. ЗМІ повідомляли, що нібито це ракета "Рубіж". Втім, в Кремлі кажуть, що атакували місто "Орешніком".

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