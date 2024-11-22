В изумрудном платье и без кольца на пальце: королева Камилла посетила прием во дворце

Королева Камилла посетила прием в Букингемском дворце, организованный в честь победителей конкурса эссе королевы Содружества.
Во время мероприятия Ее Величество отдала дань уважения даме Мэгги Смит – британской актрисе и звезде "Гарри Поттера", которая умерла в конце сентября.
Во время мероприятия королева Камилла назвала Мэгги Смит "легендарной актрисой", а ее уход «печалью для всей страны».
77-летняя Камилла поговорила с сыном покойной актрисы Тоби Стивенсом В беседе королева сказала, что ей «очень жаль» было узнать о смерти его матери в сентябре.
Во время общения с молодыми авторами королева Камилла сказала, что она горда быть членом Содружества и ее наполняет надежда на его будущее.
На приеме Камилла появилась в изумрудном платье и обута в замшевые сапоги на каблуках. У королевы была красивая укладка и макияж, в ушах серьги-висюльки из жемчуга, любимая подвеска на шее Kiki McDonough, и браслет Van Cleef & Arpels, а также на ее пальце не было помолвочного кольца. Где оно подевалось и, почему Камилла не надела его в этот раз, не известно.
Напомним, ранее королева вместе с королем Чарльзом посетили прием в Букингемском дворце, организованный для дипломатического корпуса. На нем Камилла появилась в синем бархатном вечернем платье от Fiona Clare в паре с аквамариново-бриллиантовой тиарой, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II.
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