Скончалась звезда фильмов "Гарри Поттер" Мэгги Смит

Звезда фильмов "Гарри Поттер", популярная британская актриса Мэгги Смит скончалась.

Знаменитости не стало сегодня, 27 сентября. Мэгги Смит скончалась в больнице в возрасте 89 лет. Точную причину смерти пока не называют. Однако известно, что рядом с ней в последние минуты ее жизни были друзья и близкие. Об этом сообщает BBC со ссылкой на родственников актрисы. У звезды осталось двое сыновей и пятеро внуков.

"С большой грустью мы сообщаем о смерти Мэгги Смит. Она мирно скончалась в больнице сегодня рано утром в пятницу, 27 сентября. Последние периоды она провела с друзьями и семьей. Она оставила двух сыновей и пятерых любящих внуков, которые опустошены потерей особенной матери и бабушки", — говорится в заявлении семьи.

Мэгги Смит / Фото: Getty Images

Звезда больше всего запомнилась своей ролью Минервы Макгонагалл в ряде фильмов "Гарри Поттер", которую она продолжала исполнять даже когда проходила сеансы химиотерапии во время лечения рака груди в 2007 году. Также знаковыми для звезды стали такие персонажи — Дездемона из "Отелло" и леди Вайолет Кроули из "Аббатства Даунтон".

В 1969 году Мэгги Смит получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броди", а в 1978 году — за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Калифорнийская сюита".

Читайте также: