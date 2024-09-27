Эти прически старят: как не надо стричься после 50 лет

Стилисты дали рекомендации по подбору стрижек и причесок для женщин за 50, потому что неправильный выбор может прибавить несколько лишних лет.

Рассказываем, от каких причесок лучше отказаться женщинам элегантного возраста, потому что такие стрижки старят и подчеркивают все морщинки на коже лица.

Прически в форме шлема

Какие прически нельзя делать после 50 / Фото: pixabay.com

К примеру, это может быть стрижка гарсон. Такие объемные "шлемы" на голове можно делать лишь до 35 лет. Ведь за счет ровного среза таких стрижек можно визуально добавить себе несколько лишних лет. Женщинам уже после сорока лучше выбирать текстурированные прически, которые кардинально омолаживают и освежают образ, помогают чувствовать себя эффектной и прекрасной одновременно.

Редкая челка

Какие прически нельзя делать после 50 / Фото: pixabay.com

Лучше отказаться от редкой, короткой или "рваной" челки, поскольку она будет подчеркивать отсутствие объема на тонких волосах. Если вам хочется стрижку, акцентированную челкой, лучше выбирать среднюю длину, например, челку-шторку.

Начес

Какие прически нельзя делать после 50 / Фото: pixabay.com

Такая прическа не только состарит, но и сделает общий образ вульгарным, потому что давно вышла из моды. Чтобы придать тонким волосам нужного объема, можно сделать соответствующую стрижку или воспользоваться муссом, который отлично решит проблему. Экстраординарного объема придают следующие стрижки: боб, текстурированная пикси, объемное каре, шегги и т.д.

Длинные волосы

Какие прически нельзя делать после 50 / Фото: Freepik

После сорока лет волосы начинают терять свой естественный объем и густоту. Поэтому нужно выбирать те прически, которые будут помогать тонким поврежденным волосам визуально оздоровиться и обрести густоту. Ибо длинные тонкие волосы, не имеющие объема, будут свисать вдоль линий лица, подчеркивая все возрастные изменения на коже. Если вы не хотите экспериментировать с длиной, можно выбрать удлиненный боб или каре, которые структурируют локоны в правильную форму, придавая им объем.

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